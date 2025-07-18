iliçi mazerete bağlı atama yardım

eşim merkeze 180 km uzaklıkta öğretmen 3 yılı doldu ben ise branşlı sadece il merkezinde çalışabiliyorum il içi atamada sadece 1 kontenjan vermişler olmadı bu konu ile ilgili yapılacak bir şey var mı idare mahkemesi veya başka çözümü var mı yardım ederseniz sevinirim

eşim merkeze 180 km uzaklıkta öğretmen 3 yılı doldu ben ise branşlı sadece il merkezinde çalışabiliyorum il içi atamada sadece 1 kontenjan vermişler olmadı bu konu ile ilgili yapılacak bir şey var mı idare mahkemesi veya başka çözümü var mı yardım ederseniz sevinirim