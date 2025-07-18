Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Temmuz 2025 12:16
iliçi mazerete bağlı atama yardım
eşim merkeze 180 km uzaklıkta öğretmen 3 yılı doldu ben ise branşlı sadece il merkezinde çalışabiliyorum il içi atamada sadece 1 kontenjan vermişler olmadı bu konu ile ilgili yapılacak bir şey var mı idare mahkemesi veya başka çözümü var mı yardım ederseniz sevinirim

yuriy
Aday Memur
18 Temmuz 2025 12:20

biz de aynı durumda sayılırız yapacak bir şey yok sanırım.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ünvansız öğretmenlere yapılan haksızlıkYarı zamanlı çalışma bu gece itibariyle resmi gazetedeYolluk ne zaman yatar?ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Mazeret ataması sonuçları ne zaman açıklanır?Memurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Geri zekalıya anlatır gibiİl dışı ilişik kesme süresiYöneticilikten Ayrılanların Yeniden GörevlendirilmesiSözleşmeli öğretmen kadroya geçiş süreci ?

Sözlük

bi mola radyo yayını 4 ata adası 1 Yapay yağmur 2 günün filmi 1 spotify 1 gülüşü güzel olan kadın 1 olay ufku 1 mutluluk veren kokular 5 Dönüşü muhteşem olmak 1 belirsizlik ilkesi 1

Son Haberler

Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklamasıTerör örgütü üyeliğinden yargılanan eski basın müdürü beraat ettiBakan Işıkhan: İşçilerimizin ekonomik ve sosyal haklarını artıracağızEvlilik Nedeniyle İstifa Eden Memur İkramiye Alabilir Mi?Bitlis eski valisi yaşamını yitirdi

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı