Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Temmuz 2025 12:16
Kontenjan açılmayan ilçeye mazeret ataması.

eşim merkeze 180 km uzaklıkta öğretmen 3 yılı doldu ben ise branşlı sadece il merkezinde çalışabiliyorum il içi atamada sadece 1 kontenjan vermişler olmadı bu konu ile ilgili yapılacak bir şey var mı idare mahkemesi veya başka çözümü var mı yardım ederseniz sevinirim


yuriy
Aday Memur
18 Temmuz 2025 12:20

biz de aynı durumda sayılırız yapacak bir şey yok sanırım.

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