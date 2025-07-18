Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Temmuz 2025 12:17
Cezaevi Sınav Görevi

Merhabalar arkadaşlar. Cezaevi Sınav Görevi geldi daha önce görev alan oldu mu acaba ? Ücreti diğer aynı mı değişiklik var mı yüzde 25 daha fazla mı veriliyor?

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