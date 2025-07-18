Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


18 Temmuz 2025 12:25
yarı zamanlı çalışm
merhaba arkadaşlar, yönetmelik yayınlandı ama sağlık bakanlığı personelleri de bu haktan yararlanabiliyor mu anlamadım, kurum insiyatifinde mi . kurumlarınızda onay veren var mı merak ediyorum

dytyagmur
Aday Memur
18 Temmuz 2025 12:25
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gs5yıldız
Aday Memur
18 Temmuz 2025 12:51
bakanlık kimlerin yararlanıp yararlanamayacağını gösteren bir cetvel hazırlayacak ve bu cetvel Cumhurbaşkanlığınca onaylandıktan sonra personel yarım zamanlı çalışmadan yararlanabilecek
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