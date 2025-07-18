yarı zamanlı çalışm

merhaba arkadaşlar, yönetmelik yayınlandı ama sağlık bakanlığı personelleri de bu haktan yararlanabiliyor mu anlamadım, kurum insiyatifinde mi . kurumlarınızda onay veren var mı merak ediyorum

merhaba arkadaşlar, yönetmelik yayınlandı ama sağlık bakanlığı personelleri de bu haktan yararlanabiliyor mu anlamadım, kurum insiyatifinde mi . kurumlarınızda onay veren var mı merak ediyorum