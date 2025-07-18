Herkese merhaba. Eşim Jandarma Personeli kurumlar arası protokole bağlı olarak kendi memleketim Amasya'da çalışıyorum ve eşimin ataması nedeni ile Çorum'a tayin isteyeceğim ancak yıl içerisinde eşimin kurum değiştirmesine (Belediye) bağlı olarak tekrar Amasya iline eş durumu tayini isteme durumunda prosedür nasıl işler ne kadar sürer bilgisi olan varmı ? şimdiden teşekkürler

Herkese merhaba. Eşim Jandarma Personeli kurumlar arası protokole bağlı olarak kendi memleketim Amasya'da çalışıyorum ve eşimin ataması nedeni ile Çorum'a tayin isteyeceğim ancak yıl içerisinde eşimin kurum değiştirmesine (Belediye) bağlı olarak tekrar Amasya iline eş durumu tayini isteme durumunda prosedür nasıl işler ne kadar sürer bilgisi olan varmı ? şimdiden teşekkürler