Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2025 12:29
Ey malum sendikanın üyeleri
Memura 15.57 verilirken, işçiye 24 verildi. Bu durumdan memnun musunuz malum sendikanın üyeleri?

baturbey01
Aday Memur
18 Temmuz 2025 12:33
memnunlarki sendika bile değiştirmiyor.

üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
18 Temmuz 2025 12:46

tabii memnunlar

onumuzdeki ay masada daha ne kazanimlar saglicam ben size

durun hele :))


alimemet61
Şef
18 Temmuz 2025 13:57

Şu soruya bir cevap rica etmekteyim efendim.

Ey malum sendikanın üyesi olmayan arkadaşlar,

Sizin-sen gelince o bahsettiğiniz zammı alabilecek miyiz? Buna gerçekten inanıyor musunuz?


egop0
Memur
18 Temmuz 2025 14:04

onlar malum-sen den gelecek tırıvırı hediyelerine tav olup devam ediyorlar zam hikaye onlar için.


alimemet61
Şef
18 Temmuz 2025 14:19

Küçük bir cevap istemiştim. Yine kolayına kaçmışsınız.


absentm
Aday Memur
18 Temmuz 2025 14:33

Kafaya bak misssss

alimemet61, 20 dk. önce

Küçük bir cevap istemiştim. Yine kolayına kaçmışsınız.


alimemet61
Şef
18 Temmuz 2025 14:35

Kafayı bırakıp da bir cevap vereydin eyiydi .

absentm, 6 dk. önce

Kafaya bak misssss


Saglıkççı
Aday Memur
18 Temmuz 2025 14:35

Memura 6 işçiye 24

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