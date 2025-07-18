Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Temmuz 2025 12:37
2026 il dışı mazeret ataması baz alınma tarihi.

2023 Eylül ayında atandım 2026 mazeret ataması muhtemelen temmuz Ağustos ayında olucak biz Eylül ayında kadroya geçecegimiz için başvuru ekranı 1 ayla kaçırıyoruz bununla ilgili düzenleme yapılır mı acaba gelecek sene


Aytaç Serbes
Aday Memur
18 Temmuz 2025 13:28

Bende aynı durumdayım hocam 1 eylül 2023 göreve başlama tarihim.

Bu seneki iller arası mazeret ataması klavuzunda 29 Temmuz tarihine kadar kadroya geçenler başvurabilir yazıyordu aynı durum seneyede olacağı için 31 - 32 gün ile kaçırıcaz başvuruyu

Aslında 8 mayısta atanmıştık ama 4 ay sonra göreve başlatıldık.


batman123
Aday Memur
18 Temmuz 2025 13:30
maalesef düzenleme yapılmazsa kaciricaz 1 ayla
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