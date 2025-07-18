Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Temmuz 2025 12:37
2026 il dışı mazeret ataması
2023 Eylül ayında atandım 2026 mazeret ataması muhtemelen temmuz Ağustos ayında olucak biz Eylül ayında kadroya geçecegimiz için başvuru ekranı 1 ayla kaçırıyoruz bununla ilgili düzenleme yapılır mı acaba gelecek sene

Aytaç Serbes
Aday Memur
18 Temmuz 2025 13:28

Bende aynı durumdayım hocam 1 eylül 2023 göreve başlama tarihim.

Bu seneki iller arası mazeret ataması klavuzunda 29 Temmuz tarihine kadar kadroya geçenler başvurabilir yazıyordu aynı durum seneyede olacağı için 31 - 32 gün ile kaçırıcaz başvuruyu

Aslında 8 mayısta atanmıştık ama 4 ay sonra göreve başlatıldık.


batman123
Aday Memur
18 Temmuz 2025 13:30
maalesef düzenleme yapılmazsa kaciricaz 1 ayla
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ünvansız öğretmenlere yapılan haksızlıkYarı zamanlı çalışma bu gece itibariyle resmi gazetedeYolluk ne zaman yatar?ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Mazeret ataması sonuçları ne zaman açıklanır?Memurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Geri zekalıya anlatır gibiİl dışı ilişik kesme süresiYöneticilikten Ayrılanların Yeniden GörevlendirilmesiSözleşmeli öğretmen kadroya geçiş süreci ?

Sözlük

belirsizlik ilkesi 1 biblichor 1 Sözlük yazarlarını sözlüğe bağlayan nedenler 5 Yapay yağmur 2 Tanısan seversin 1 Ruhun Şarkı Söylerse,hayat seni mutlaka dansa kaldırır. 3 insignia 1 gülüşü güzel olan kadın 1 ekmek reyiz 1 özlü söz 1

Son Haberler

Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklamasıTerör örgütü üyeliğinden yargılanan eski basın müdürü beraat ettiBakan Işıkhan: İşçilerimizin ekonomik ve sosyal haklarını artıracağızEvlilik Nedeniyle İstifa Eden Memur İkramiye Alabilir Mi?Bitlis eski valisi yaşamını yitirdi

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı