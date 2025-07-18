Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Temmuz 2025 13:42
Fazla Çalışma izni

Merhaba, infaz koruma memuru olarak vardiyalı sistemde çalışmaktayım. Altı aylık dönem boyunca herhangi bir izin veya rapor kullanmadım. Ancak bana 6 gün vardiya izni tanımlandı. Konuyla ilgili personele sorduğumda, bakanlığın görüş yazısına göre resmi ve idari izinlerin fazla çalışmaya dahil edilemeyeceği bilgisi verildi. Bu bilginin doğruluk payı nedir?

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