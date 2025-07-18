KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


18 Temmuz 2025 14:05
Memur olarak atanıp gitmemek

Arkadaşlar merhaba hayırlı günler ben bu dönem paramedik mezunu oldum 2024 önlisans KPSS ye girdim memurluk için gelir idaresi başkanlığına başvurdum eğer atanırsam 2026 da olacak sınava da çalışmak istiyorum çünkü asıl mesleğim olan paramedikliği yapmak istiyorum olur da iyi bir puan alıp paramedikliği kazanırsam geçiş yapabilir miyim süreç nasıl oluyor merak ediyorum yardımcı olursanız sevinirim ayrıca gitmezsem ne olur (bazı elimde olmayan sebeplerden dolayı tercih verdim)


yakamozsa15
Aday Memur
18 Temmuz 2025 14:23

geçebilirsiniz hocam unvan değişikliğiyle

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