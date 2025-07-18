Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Temmuz 2025 14:10
Sınavsız atamaya sınav şartı koymak

Sözün bittiği yer.

Yöneticilikten ayrılanların atanası sınavsız bir atama. İstanbul yazı gönderdi 14 temmuz 2024 öncesi istifa edenler başvurabilir diye ki mantıklı olan bu ancak bakanlık bir anda bilgi göndermiş sınav tarihi baz alın diye. Şimdi vicdanen düşünelim.

- sınavsız atamada sınav şartı neden?

- geçen sene istanbul'un 3 temmuzu baz aldığı yazısı var. Yani sınavı baz almadı. Şimdi o atananlar ne olacak? Atanan atandığıyla mı kalacak.

- daha yaklaşık bir hafta önce gelen yazıda 14 temmuz baz alınacak derken bir haftada ne değişti?

Bu atama sonradan çıktı ve şartları yönetmelikte tam oturmadı. Bir cümlelik bir yönetmelik değişikliğiyle her şey hallolabilecek. Bu karmaşaya gerek var mı?

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