Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2025 14:10
Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24

Ocak 2025 memur zam yüzde 6

Ocak 2025 işçi zam teklifi yüzde 24

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Sözleşmeye Ocak için en az İŞÇİLER kadar yüzde 24 ile oturulmalı. İşçilerin zam oranı hükümete sürekli hatırlatılmalı.


pekgozenes
Aday Memur
18 Temmuz 2025 14:16

3+3 verirse öp başına koy..


Saglıkççı
Aday Memur
18 Temmuz 2025 14:27

2023 yılında memur maaşını 22 bin yapma konusunda işler örnek teşkil etmişti.

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