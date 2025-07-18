Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


18 Temmuz 2025 14:39
İller arası tayin

merhaba bu 2025 haziran iller arası tayine başvuru yaptım tayinim çıkarsa kaç gün içinde ayrılış yapmam gerekiyor ve eğer müdürlük tutmak isterse en fazla kaç gün tutabilir.

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