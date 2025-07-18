Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


18 Temmuz 2025 14:51
nakil kabul eden belediye varmı
merhaba adanada belediye nakil gelmek istiyorum oğlumun %99engelli raporu var ama adanada hangi belediye nakil dilekçesi sussam raporu versem hepsi olumsuz dönüş yapıyorlar ne yapmam lazım

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