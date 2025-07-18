Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


18 Temmuz 2025 14:52
Zam YOK Canımız Sağolsun.!

Arkadaşlar biraz önce Cumhurbaşkanlığı Yakın Koruma Devremle konuştum.. Vallahi de billahi de zam falan yok dedi.. Belki Meclis açılınca konuşulabilirmiş o da belki yani.! Tüm söylenti sadece şu Memurlar Forumda ki Zam Hayırlı Olsun Teyit Üst Makamlar diyen işgüzarın başının altından çıktı.! Ankara'da hiç kimse (bürokrat) Polise zam yapılacak ya da yapılmayacak diye bir konu konuşmuyor, tamamen Polislerin kendi arasında geçen muhabbet bu.! Keşke verilse ama yok yok. ! Bu da son mesajım.!!!


kral122
Genel Müdür
18 Temmuz 2025 14:58

Benim devrem de var dedi ne olacak şimdi:)


kaptanzen
Memur
18 Temmuz 2025 14:59

Bakan kendisi dedi jandarma ile eşitleme çalışması yapıldı diye senin koruma arkadaş yanlış duymuş


Gökhan koçtürk
Aday Memur
18 Temmuz 2025 15:00

G.tünden uydurma


34Kosovalı
Aday Memur
18 Temmuz 2025 15:00
Cb korumalarına fazla anlam yüklüyorsunuz sanki her şeyi biliyorlarmış gibi. En büyük balonlar oralardan cıkıyor bunu da aklınıza yazın

RedBull001
Şef
18 Temmuz 2025 15:13

Şu kaynağını bize bi göster ya? iyice ayır ama yanaklarını


Lee155
Aday Memur
18 Temmuz 2025 15:18
Bu kadar gizli, sağlam off the record bilgiyi bizimle paylaştığın için sana teşekkür ederiz kardesim. Artık senin zam konuları başliklarinda gezmene gerek kalmadı. Sen görevini tamamladin. Canın sagolsun.

butterfly345
Aday Memur
18 Temmuz 2025 15:19
sende off the record cümlesini deniz urastan dinleyip buraya yazarak donanımlı olduğunu mu düşünüyorsun
Lee155, 2 saat önce
Bu kadar gizli, sağlam off the record bilgiyi bizimle paylaştığın için sana teşekkür ederiz kardesim. Artık senin zam konuları başliklarinda gezmene gerek kalmadı. Sen görevini tamamladin. Canın sagolsun.

PHILIPS42
Şube Müdürü
18 Temmuz 2025 15:20
Ya adamlar dünyadan bi haber, onlar ne bilsin arkadaş...

Lee155
Aday Memur
18 Temmuz 2025 15:20
:) aynen ordan duydum. hemende anladın tebrikederim
butterfly345, 2 saat önce
sende off the record cümlesini deniz urastan dinleyip buraya yazarak donanımlı olduğunu mu düşünüyorsun

Officer3452
Aday Memur
18 Temmuz 2025 15:21
cevap vermeyin provokatörlük yapıyor konuyu açan

furki0890
Aday Memur
18 Temmuz 2025 15:32

Cevap vermeyin


Deli-Kurt2017
Şef
18 Temmuz 2025 15:39

Cüneyt özdemir bile maas ile ilgilli calisma var diyor. adam surekli Cumhurbaskanligi ve içisleri bakanligi ile iletisim halinde. Sen diyor forumlarda olumsuz yazan işgüzar, işsiz degisik bir seysin.


Ankaralımemur41
Şef
18 Temmuz 2025 15:47
Birader o CB deki devrene söyle Bakan beyin açıklaması herşey hazır çalışmamız bitti demesi de mi yalanmış bir sor bakalım

Feritdemir0133
Memur
18 Temmuz 2025 15:53

Yok duramazlar illa verirler. (Benimki ikaz niteliğinde istisnadır)

furki0890, 2 saat önce

Cevap vermeyin


BAYYCU-NOYAN
Şef
18 Temmuz 2025 16:07

"Son mesajım" demiş zaten.. "OSSURUP ÇIKACAĞIM" demek gibi.. Tuvalete girdi ossurdu çıktı...güle güle


sdtmtl
18 Temmuz 2025 16:09
Salih denen vatansız bu arkdaşlar itibar etmeyin
Toplam 16 mesaj

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