Zam YOK Canımız Sağolsun.!

Cb korumalarına fazla anlam yüklüyorsunuz sanki her şeyi biliyorlarmış gibi. En büyük balonlar oralardan cıkıyor bunu da aklınıza yazın

Cb korumalarına fazla anlam yüklüyorsunuz sanki her şeyi biliyorlarmış gibi. En büyük balonlar oralardan cıkıyor bunu da aklınıza yazın