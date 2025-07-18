Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Temmuz 2025 15:06
Kurum Mebbis'inde alınmayan ceza görünmesi.

arkadaşlar mebbise giriş yaptığımda kişisel sayfamda ceza gözükmüyor kariyer basamakları modülünden de girdiğimde ceza kaydı gözükmüyor(herhangi bir cezam yok zaten) ama kurum mebbisten girdiğimde kariyer basamakları modülünde personel listesine tıkladığımda fotoğraf olmadan ceza kaydına tıkladığımda 2 adet ceza gözüküyor. ilçe ve ile sorduğumda kişisel sayfanızda ceza yoksa öyledir denildi. sistemsel bir hata vardır düzeltilecek diye söylendi. okulda toplam 3 öğretmeniz zaten bu ceza kaydı neden olabilir sizce personelin aldığı cezaları nerden görebiliriz ayrıca


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
18 Temmuz 2025 16:07

Hocam size tebliğ edilmiş bir ceza yoksa cezanız yoktur.Hacklenmiştir belki


serdar4834
18 Temmuz 2025 16:14

soruşturma ve ceza almadım hocam 15 yıllık öğretmenim herhangi bir cezam hiç olmadı


Reksai786
Aday Memur
18 Temmuz 2025 16:30

başka konularda da böyle boş tasa yapıyorsan Aslında bu vesvese ile alakalı ama çok yüksek bir metin olduğu için ve beni çok etkilediği için yazayım

EY MARAZ-I VESVESE İLE MÜPTELÂ! Biliyor musun, vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer; ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür; küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder; havf etmezsen hafif olur, mahfîgizli

kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir; mahiyetini bilsen, onu tanısan, gider. Öyle ise, şu musibetli vesvesenin aksâm-ı kesiresinden kesîrü?l-vuku olan yalnız Beş Vechini beyan edeceğim; belki sana ve bana şifa olur. Zira şu vesvese öyle birşeydir ki, cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanımazsan gelir, tanısan gider.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
18 Temmuz 2025 16:48

Bir süre sonra tekrar bakarsınız. Hala duruyorsa dilekçe yazarak düzeltilmesini istersiniz.

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