Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2025 15:14
Sendikanın Gururlu Üyeleri Hk.

Merhaba arkadaşlar nasılsınız keyifler yerinde mi ? Geçen haftaki memurlar.net haberine göre sendikada üye artışı yaşanmış ve en çok da öğretmenlerde olmuş, %40 ından fazlası bu meslek grubundan. Önerir misiniz peki ? İşçiler hakkını alırken sizce memurlar da alır mı üye olalım mı ? 500 TL civarı bir ödemesi varmış yatırım yapmaya devam mı ? :)


KuvvetMir
Aday Memur
18 Temmuz 2025 15:37

Bunlara düşük zekalı gibi bir yakıştırma yapılsa çok uç bir tabir diyebilecek biri çıkarsa ona nedir? Cevabı belli!


Kpsbirincisi
Genel Müdür
18 Temmuz 2025 15:54

Türkçe hocana saygılar.

KuvvetMir, 2 saat önce

Bunlara düşük zekalı gibi bir yakıştırma yapılsa çok uç bir tabir diyebilecek biri çıkarsa ona nedir? Cevabı belli!


hagiyatmaz
Şef
18 Temmuz 2025 15:56

Gezideler onları rahatsız etmeyiniz.


Pelinin1
Daire Başkanı
18 Temmuz 2025 16:00

başlıkları dolanıyordum da bir de baktım yasinciğim başlık açmış. yorum yapmasam ayıp olur diye düşündüm.

evet yasin haklısın bunlar böyle işte napcan, size de zam vermediler di mi hala, hıı, napiyim ben de işte tatildeyim, çok güzel :)))


Yasin.Ozen
Genel Müdür
18 Temmuz 2025 16:15

Aç karnını doyurmana yetiyor mu peki Pelininciğim, sendika üyelerinin yarısı neredeyse sizden keyifler de yerindedir inşallah. Tatilin keyfini çıkarabiliyor musun dolu dolu yaşıyorsundur umarım :) Sendika üyeliğin de varsa paraya para demezsin artık.

Pelinin1, 1 saat önce

başlıkları dolanıyordum da bir de baktım yasinciğim başlık açmış. yorum yapmasam ayıp olur diye düşündüm.

evet yasin haklısın bunlar böyle işte napcan, size de zam vermediler di mi hala, hıı, napiyim ben de işte tatildeyim, çok güzel :)))


Pelinin1
Daire Başkanı
18 Temmuz 2025 16:17

yok çok açım ya, bana bi yemek ısrmarlasana :) sizin maaş 90 va diyola :)))

Yasin.Ozen, 1 saat önce

Aç karnını doyurmana yetiyor mu peki Pelininciğim, sendika üyelerinin yarısı neredeyse sizden keyifler de yerindedir inşallah. Tatilin keyfini çıkarabiliyor musun dolu dolu yaşıyorsundur umarım :) Sendika üyeliğin de varsa paraya para demezsin artık.


Yasin.Ozen
Genel Müdür
18 Temmuz 2025 16:18

Yaz dm den 3-5 bir şey göndereyim bari kıyamam. 500 lira baya baya yeter.

Pelinin1, 1 saat önce

yok çok açım ya, bana bi yemek ısrmarlasana :) sizin maaş 90 va diyola :)))


Pelinin1
Daire Başkanı
18 Temmuz 2025 16:24

eyvallah maaşın olmasa da gönlün zengin ama 500 liraya ne yicem Yasin allasen :)))

Yasin.Ozen, 1 saat önce

Yaz dm den 3-5 bir şey göndereyim bari kıyamam. 500 lira baya baya yeter.

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