Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


18 Temmuz 2025 15:40
399 a tabi memurun vekalet şefliği

399 a tabii olarak bir kit kurumunda görev yapıyorum. Bulunduğum odada şef emekli oldu. Masası şu an boş. 2 tane işçi memur var onlar şeflik alamıyor rütbeleri gereği.

Ben düz memur olduğum için vekaleten şeflik almak hakkım mıdır bu tarz konularda oldukça bilgisizim. Ve de parasal olarak ne kadar katkı sağlar. Bu tarz bilgileri bizlere kim öğretir onu da bilmiyorum. Genç memur kardeşinizim. Bilgi verirseniz sevinirim.


enstkgz
Aday Memur
18 Temmuz 2025 17:13

Eğer ilk 6 ayınızı doldurduysanız vekaleti siz alırsınız ancak yükselme sınavına girmeden şef olabilmeniz için görevlendirilmeniz gerekir. O da amirinize bağlıdır. Parasal olarak 0 katkısı olur.


adayadayı3441
Aday Memur
18 Temmuz 2025 17:17
vekalet verilmedi. şef olmadan devam ediyoruz. devlet dairesi olduğu için bu tarz bilgileri cidden bilemiyor insan
enstkgz, 7 dk. önce

Eğer ilk 6 ayınızı doldurduysanız vekaleti siz alırsınız ancak yükselme sınavına girmeden şef olabilmeniz için görevlendirilmeniz gerekir. O da amirinize bağlıdır. Parasal olarak 0 katkısı olur.


adayadayı3441
Aday Memur
18 Temmuz 2025 17:18
asaleti alalı 2 yılı geçti
enstkgz, 7 dk. önce

Eğer ilk 6 ayınızı doldurduysanız vekaleti siz alırsınız ancak yükselme sınavına girmeden şef olabilmeniz için görevlendirilmeniz gerekir. O da amirinize bağlıdır. Parasal olarak 0 katkısı olur.

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