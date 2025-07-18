399 a tabi memurun vekalet şefliği

399 a tabii olarak bir kit kurumunda görev yapıyorum. Bulunduğum odada şef emekli oldu. Masası şu an boş. 2 tane işçi memur var onlar şeflik alamıyor rütbeleri gereği.

Ben düz memur olduğum için vekaleten şeflik almak hakkım mıdır bu tarz konularda oldukça bilgisizim. Ve de parasal olarak ne kadar katkı sağlar. Bu tarz bilgileri bizlere kim öğretir onu da bilmiyorum. Genç memur kardeşinizim. Bilgi verirseniz sevinirim.