Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


18 Temmuz 2025 16:39
İdare mahkemesini kazandım ödediğim harcı geri almak için ne yapmalıyım

İzmir 7.idare mahkemesi cezamı iptal etti şuan Urfa'da çalışıyorum harç iadesi için ne yapmak gerekiyor


Yalancıkosu
18 Temmuz 2025 17:10

Bilgisi olan yol gösterirse sevinirim

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