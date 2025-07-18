Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


18 Temmuz 2025 17:42
Idari mahkeme

Arkadaşlar merhaba. Saglik bakanlığında personelim. Haksız yere kınama cezası verildi bende idari mahkemeye başvurdum. Kınama cezasınin iptali ve haksız yere kesilen 2 aylık taban ek ödeme için.Mahkeme ara karar olarak başhekimliği değil de sağlık bakanlığını hasım göstermem gerekir demiş ne yapmalıyım bu durumda


Kenzo123
Memur
18 Temmuz 2025 19:40

Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Mahkeme dava dilekçesini gerçek hasıma tebliğ eder

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