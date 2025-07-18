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Editörler : supporters.


18 Temmuz 2025 17:58
Ankara Sincanda Sahibinden Kiralık Daire

Sincan Tandoğan Mahallesinde.3+1 site içerisinde.Lüks yapılı fiyat 30 bin TL.Memur kiracı aranmaktadır.

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