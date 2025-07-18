Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


18 Temmuz 2025 18:33
İbb sağlık raporu

Arkadaşlar yedeklerden cagrildim. Sağlık raporu için devlet hastanesinden rapor almamız kaç gün sürüyor? Mhrs den randevu almaya çalışırken tek hekimli seçeneği çıkıyor. Rapor alanlar nasil bir yol izlediler ? Şimdiden teşekkür ederim.

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