Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


18 Temmuz 2025 19:04
4B sözleşmeli yeni personel istifası

Merhabalar sağlık bakanlığına yeni atandım 1 ay kadar oldu fakat rahatsızlık durumumdan istifa etmek istiyorum usulüne uygun bir biçimde 6 ay bekledikten sonra belediye veya üniversite kadrolarına temizlik personeli olarak aynı puanla geçebilir miyim?

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