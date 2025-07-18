Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


18 Temmuz 2025 19:38
Maaş Tahakkuk Bilgileri

Merhabalar. Maaş bordrosunda

Kıdem aylığı (4)...

Yan ödeme tutarı (675) (RP 1)...

Özel Hzm. Yaz. Tutarı (%48) (RP 1) ... diye yazıyor

Buradaki (RP 1) ve (4) ne oluyor. İlk kez bordrolarımda öyle birşey gördüm daha önce yoktu

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