Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


18 Temmuz 2025 20:03
Sözleşmeli personel kadroya geçişi

Sözleşmeli personel olarak çalışılan süre kadroya geçince derece kademe ilerlemesine ekleniyor mu ?

Çok Yazılan Konular

4/b sözleşmeliden 4/a kadroluya geçiş talebi hakkında3+1 Eş Durumu Hk. (Acil)Sözleşmeli personel istifa ettiğinde olur almak Üniversiteden Bakanlığa Geçiş Yapılabilir mi?Sağlık Bakanlığı ve MEB eş durumu tayini hakkında sorular?18 yaşında memur olmakSözleşmeli Personel Eş durumu tayinÜniversitede 4/B sözleşmeli personeller de 3+1'e tabi mi?Sözleşmeli personelken başka Sözleşmeli personele geçmek

Sözlük

biblichor 1 belirsizlik ilkesi 1 ata adası 1 uykusuz şekilde işe gitmek 1 telefonun şarjını bitiren davranışlar 1 güne bir söz bırak 2 Tanısan seversin 1 olay ufku 1 gülüşü güzel olan kadın 1 Sözlük yazarlarını sözlüğe bağlayan nedenler 5

Son Haberler

Faciadan dönüldü: Ekiplerin zamanında müdahalesi köyü yanmaktan kurtardı15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 24 tutuklamaAnkara'da sağanak ve fırtına etkili olduÇiğköfte Unutuldu, Tatlıyla Telafi Edildi! Tunceli'de Renkli Anlarİzmir BB'nin işten çıkardığı işçiler ile uzlaşmaya varıldı

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı