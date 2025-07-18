Bölge idare mahkeme kararı tam olarak anlamadım yardımcı olurmusunuz.

İyi günler BİM mahkemesi karar verdi ancak kararda eksik var tamam ve gönder mi diyor yoksa beni haklı buluyor anlamadım. Kararın son paragrafını aynen yazıyorum.
Bu durumda, her ne kadar, davacı tarafından sözleşmenin feshine ilişkin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının 01/09/2023 tarih ve 2023/550 sayılı işleminin iptali talep edilmiş ise de, dava dilekçesine memur kadrosuna atanmasına ilişkin olurun iptali yönünde tesis edilmiş 11.10.2023 tarihli işlemin de eklendiği, ancak dava dilekçesinde söz konusu işlemin iptali talebi yönünden herhangi bir ibareye rastlanılmadığı, hak kaybı yaşanmaması adına, hakkaniyet gereği ve sözleşmenin feshi davasında verilecek olan kararın uygulanması aşamasında yaşanacak aksaklıkların giderilebilmesi adına mahkemesince dilekçe ret kararı verilerek sözleşmenin feshi işlemininin yanında davacının memur kadrosuna atanmasına ilişkin olurun iptaline yönelik 11.10.2023 tarihli işlemin de dava konusu edilip edilmediği hususu netleştirildikten sonra bir karar verilmesi gerekirken işin esası hakkında verilen kararda yasal isabet bulunmamıştır.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1-Davacının istinaf başvurusunun KABULÜNE,
2-Balıkesir 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 31/01/2025 tarih ve E:2023/1492, K:2025/219 sayılı kararının KALDIRILMASINA,
3-Yukarıda belirtilen gerekçe dikkate alınarak yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Balıkesir 1. İdare Mahkemesi'ne GÖNDERİLMESİNE,
4- Mahkemesince yeniden verilecek kararda yargılama giderleri hüküm altına alınacağından bu haliyle yargılama giderleri hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına,
5-2577 sayılı Kanunun 45. maddesinin 6. fıkrası uyarınca kararın taraflara tebliğinin Mahkemesi'ncesağlanmasına,
6-2577 sayılı Kanunun 45. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, 30/06/2025 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
İyi günler BİM mahkemesi karar verdi ancak kararda eksik var tamam ve gönder mi diyor yoksa beni haklı buluyor anlamadım. Kararın son paragrafını aynen yazıyorum.
Bu durumda, her ne kadar, davacı tarafından sözleşmenin feshine ilişkin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının 01/09/2023 tarih ve 2023/550 sayılı işleminin iptali talep edilmiş ise de, dava dilekçesine memur kadrosuna atanmasına ilişkin olurun iptali yönünde tesis edilmiş 11.10.2023 tarihli işlemin de eklendiği, ancak dava dilekçesinde söz konusu işlemin iptali talebi yönünden herhangi bir ibareye rastlanılmadığı, hak kaybı yaşanmaması adına, hakkaniyet gereği ve sözleşmenin feshi davasında verilecek olan kararın uygulanması aşamasında yaşanacak aksaklıkların giderilebilmesi adına mahkemesince dilekçe ret kararı verilerek sözleşmenin feshi işlemininin yanında davacının memur kadrosuna atanmasına ilişkin olurun iptaline yönelik 11.10.2023 tarihli işlemin de dava konusu edilip edilmediği hususu netleştirildikten sonra bir karar verilmesi gerekirken işin esası hakkında verilen kararda yasal isabet bulunmamıştır.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1-Davacının istinaf başvurusunun KABULÜNE,
2-Balıkesir 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 31/01/2025 tarih ve E:2023/1492, K:2025/219 sayılı kararının KALDIRILMASINA,
3-Yukarıda belirtilen gerekçe dikkate alınarak yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Balıkesir 1. İdare Mahkemesi'ne GÖNDERİLMESİNE,
4- Mahkemesince yeniden verilecek kararda yargılama giderleri hüküm altına alınacağından bu haliyle yargılama giderleri hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına,
5-2577 sayılı Kanunun 45. maddesinin 6. fıkrası uyarınca kararın taraflara tebliğinin Mahkemesi'ncesağlanmasına,
6-2577 sayılı Kanunun 45. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, 30/06/2025 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.