Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


18 Temmuz 2025 20:50
Buyrunuz

Merhaba ben nur, youtube a video yüklemeye başladım. Sonuncuyu biraz önce yükledim sıcak sıcak izlemek isterseniz buyrunuz:)

https://youtu.be/RbOF8Wvp0k8?si=8OUYTcQ-d9eA8CvK

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