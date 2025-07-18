Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


18 Temmuz 2025 20:51
Merhaba

Merhaba ben nur, youtube a video yüklemeye başladım. Sonuncuyu biraz önce yükledim sıcak sıcak izlemek isterseniz buyrunuz:) hem tanışmışta oluruz :)

https://youtu.be/RbOF8Wvp0k8?si=8OUYTcQ-d9eA8CvK

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