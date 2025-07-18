Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


18 Temmuz 2025 21:20
Engelli raporu
yeni atama yönetmeliğine göre yüzde 51 engelli raporu olan polis istediği yere atanır mı...

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