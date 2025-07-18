Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


18 Temmuz 2025 21:34
Düz Memurluğa Atanmak.

Merhaba.

Kadrolu zabıt katibiyim. Halkla ilişkiler mezunuyum. Eskiden gerek merkezi gerek açıktan alımlarda lisans bölüm bitirmenin yeterli olduğu bir sürü memur alımları olurdu. Şimdi gördüğüm kadarıyla her yer belli bir bölüm bitirme şartı istiyor. Benim merakım şu anda KPSS ile düz bir memurluğa nerelere atanabiliriz onu öğrenmek istiyorum. Bilgi sahibi arkadaşlarımızın yardımını bekliyorum

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