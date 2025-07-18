Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


18 Temmuz 2025 22:00
POLİS EŞİ OLMANIN..

Merhaba

Erkek aday olarak 32.dönem POMEM mülakata girdim, eşimin polis olduğunu ve bu mesleğe istekli olduğumu belirttim (belkide yanlış yaptım?)

Sesim gür ve net çıktı heyecan yoktu ne sorulduysa cevap verdim ama sonuç olumsuz.

Merak ettiğim konu, eşi yani karısı polis olup sonradan bu mesleğe giren var mı aranızda?

Varsa mülakatta nasıl bir yöntem izledi?

Yardımcı olursanız sevinirim hepinize hayırlı görevler

Allah ayağınıza taş değdirmesin.....


blackwery1
Şef
18 Temmuz 2025 22:18

Not: Başlığı kısa tuttum sorum şu

Polis eşi olmanın komisyona etkisi olumlu mu olumsuz mu genel olarak?

Mülakatta kendimizi tanıtırken "eşim polis memuru" dememiz ters mi teper son bir şansım kaldı pomem de yaştan dolayı


RütbesizKomiser
Aday Memur
18 Temmuz 2025 22:34
birçok böyle kişi var pek göz önünde bulundurulmaz zaten onlar seni görür ne olduğunu

Redsf18
Aday Memur
18 Temmuz 2025 22:36

Adamcağız çekiyor bari sen ona destek ol demişler hayırlısı olmuş


özlemsin
Müsteşar
18 Temmuz 2025 23:01

Elenen kişi erkek...

Redsf18, 1 saat önce

Adamcağız çekiyor bari sen ona destek ol demişler hayırlısı olmuş

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerPolis-Jandarma maaşları eşitlendi hayırlı olsun!Mazeret ataması 202512 ile 16 bin zam taslak aşaması Yarı Zamanlı Çalışma 2025 banka promosyonuEski Emniyet Genel Müdürü Celal UzunkayaZam YOK Canımız Sağolsun.!Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler

Sözlük

Tanısan seversin 1 Sana hiç o gözle bakmadım 1 mutluluk veren kokular 6 hiç ışık yok 1 Sözlük yazarlarını sözlüğe bağlayan nedenler 5 kronik venöz yetmezlik 1 cümleleri seçmek 1 gülbeşeker 2 uykusuz şekilde işe gitmek 1 gülüşü güzel olan kadın 1

Son Haberler

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduBahçeli'den Uyarı: Süveyda Koridoru Türkiye'yi Hedef Alıyor!60 Yıllık Aşk: Memiş Dayı'nın Gözyaşlarıyla Dolu HikayesiLos Angeles'ta polis yerleşkesinde patlama: 3 kişi öldüDolar, Euro ve Altında Son Durum: Haftanın Kazananları Kim?

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı