Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


18 Temmuz 2025 22:44
2025/1 TCDD Hareket Memurluğu tercihi yapan arkadaşlar toplanabilir miyiz?

Nereleri tercih ettiniz puanınız kaç sizce kaç puanla kapatır bu atamada?

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