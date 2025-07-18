Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


18 Temmuz 2025 23:38
4b sözleşmeli personel askerlik süresi
Sözleşmeliyken yapılan bedelli askerlik memuriyet süresinden sayılır mı yoksa kadro zmanı 3yıl +1 ay da askerlikten dolayı süre geçmesi gerekiyormu bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirebilir mi?

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