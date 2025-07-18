4b sözleşmeli personel askerlik süresi

Sözleşmeliyken yapılan bedelli askerlik memuriyet süresinden sayılır mı yoksa kadro zmanı 3yıl +1 ay da askerlikten dolayı süre geçmesi gerekiyormu bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirebilir mi?

Sözleşmeliyken yapılan bedelli askerlik memuriyet süresinden sayılır mı yoksa kadro zmanı 3yıl +1 ay da askerlikten dolayı süre geçmesi gerekiyormu bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirebilir mi?