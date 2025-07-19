Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Temmuz 2025 00:31
yeni işçi maaşı en düşük 75 bin
nettir arkadaşlar. ikramiye tediye ve sosyal yardımlar dahildir. 2025 ilk 6 ay yüzde 24 ikinci 6 ay enflasyon oranında (17 bekliyorum) toplam yuzde 45 - 50 arası alıyordu. tabi bu geçici işçi temizlikçi ve taşeron ötekileri tam bilmiyorum.. zam aldılar. işçi zamdan önce 48 bin alıyordu su an hesap ortada 75 bin ortalama alacaklar. en düşük memur maaşı su an 43 bin TL. durum ortada.. matematik ortada. memura büyük bir refah payı şart çünkü maalesef memur sendikasini takan yok.

Hırboo
Aday Memur
19 Temmuz 2025 00:33
bu arada emekli olanları unuttum. emekli işçi ortalama 40 50 bin arası alıyor memur ise 25 bin. bu kabul edilemez bir düzen. mu milletin parası herkese adil dağıtılmalıdir

ysgreys
Yasaklı
19 Temmuz 2025 01:14
memurlar hala sendikalardan medet ummaya devam

Hırboo
Aday Memur
19 Temmuz 2025 01:33
sendika başkanları asli islerini bırakıp yıllarca siyaset yaptılar inanılır gibi değil.
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