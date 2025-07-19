yeni işçi maaşı en düşük 75 bin

nettir arkadaşlar. ikramiye tediye ve sosyal yardımlar dahildir. 2025 ilk 6 ay yüzde 24 ikinci 6 ay enflasyon oranında (17 bekliyorum) toplam yuzde 45 - 50 arası alıyordu. tabi bu geçici işçi temizlikçi ve taşeron ötekileri tam bilmiyorum.. zam aldılar. işçi zamdan önce 48 bin alıyordu su an hesap ortada 75 bin ortalama alacaklar. en düşük memur maaşı su an 43 bin TL. durum ortada.. matematik ortada. memura büyük bir refah payı şart çünkü maalesef memur sendikasini takan yok.

nettir arkadaşlar. ikramiye tediye ve sosyal yardımlar dahildir. 2025 ilk 6 ay yüzde 24 ikinci 6 ay enflasyon oranında (17 bekliyorum) toplam yuzde 45 - 50 arası alıyordu. tabi bu geçici işçi temizlikçi ve taşeron ötekileri tam bilmiyorum.. zam aldılar. işçi zamdan önce 48 bin alıyordu su an hesap ortada 75 bin ortalama alacaklar. en düşük memur maaşı su an 43 bin TL. durum ortada.. matematik ortada. memura büyük bir refah payı şart çünkü maalesef memur sendikasini takan yok.