KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


19 Temmuz 2025 00:38
2025/1 4001 DHMİ kaç puanla kapatır

amasya

malatya

ağrı

hakkari

bu 4 ilde açılan 4001 DHMİ sizce kaçla kapatır? çevrenizde var mı yüksek puanla başvuru yapan?


jackreacher52
Aday Memur
19 Temmuz 2025 01:52

96 ile kapatır

Toplam 1 mesaj

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