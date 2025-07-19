Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2025 04:34
Adalet bakanlığı sosyal çalışmacı

Herkes iyi günler. Kpss p3 ten 78,9 puanla Adalet bakanlığı alımında sosyal çalışmacı kadrosuna mülakata çağırılır mıyım? Hangi adliyeleri yazmalıyım? 70 - 80 puan arasında alıp mülakata çağırılan oldu mu?

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