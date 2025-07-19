Fazla Mesai Ücreti + Gece Tazminatı

Aylardır Sosyal medya platformu X uzerinden bir hak savaşımız var. Şimdi ortaya atılan verileceği iddia edilen bir iyileştirme var. Yillardir belki ilk kez sesimizi bu kadar geniş çevrelere duyurabildik. Teşkilatın yüzde 10 unun katildigi bir etkinlikle hak mücadelesi yapıyoruz. Kabul edelim ki bir kesim memur işi yaparak polis maaşı alıyor. Bu arkadaşların (istisnalar kaideyi bozmaz) neredeyse hicbiri bu etkinlige katılmıyor. Destek vermiyorlar. Hatta aksine memurlar.net üzerinden algı oluşturuyor insanları karamsarliga sokuyorlar. Bir şekilde işini yapan Bürolara kendini atıyor. Gece çalışmak uyku düzensizliğine yol açıp uzun vadede sağlık sorunlarına yol açıyor. Meslekte , 12-12 çalışan , 12-24 çalışan , 12-36 çalışan , 8-5 çalışıp gece hiç çalışmayan aynı maaşı alıyor , aynı yıpranmayi alıyor. Mevcut talep ettiğiniz düzenlemede kendimizi öğretmenle , işçi ile , askerle kiyaslamadan önce kendi icimizde adaletin sağlanması adına Fazla çalışma ücreti ve gece tazminati olmazsa olmazimizdir. Unutmayın ki sadece seyyahen verilecek bir zam bu etkinlikte kılını bile kipirdatmayanlarin işine gelecektir. Herkes hak ettiğini alsın. bir yerde polis 12-12 çalışıyorsa 8-5 çalışan adamla yada 12-24 veya 12-36 çalışanla aynı parayı alamaz. Almamalı...

Aylardır Sosyal medya platformu X uzerinden bir hak savaşımız var. Şimdi ortaya atılan verileceği iddia edilen bir iyileştirme var. Yillardir belki ilk kez sesimizi bu kadar geniş çevrelere duyurabildik. Teşkilatın yüzde 10 unun katildigi bir etkinlikle hak mücadelesi yapıyoruz. Kabul edelim ki bir kesim memur işi yaparak polis maaşı alıyor. Bu arkadaşların (istisnalar kaideyi bozmaz) neredeyse hicbiri bu etkinlige katılmıyor. Destek vermiyorlar. Hatta aksine memurlar.net üzerinden algı oluşturuyor insanları karamsarliga sokuyorlar. Bir şekilde işini yapan Bürolara kendini atıyor. Gece çalışmak uyku düzensizliğine yol açıp uzun vadede sağlık sorunlarına yol açıyor. Meslekte , 12-12 çalışan , 12-24 çalışan , 12-36 çalışan , 8-5 çalışıp gece hiç çalışmayan aynı maaşı alıyor , aynı yıpranmayi alıyor. Mevcut talep ettiğiniz düzenlemede kendimizi öğretmenle , işçi ile , askerle kiyaslamadan önce kendi icimizde adaletin sağlanması adına Fazla çalışma ücreti ve gece tazminati olmazsa olmazimizdir. Unutmayın ki sadece seyyahen verilecek bir zam bu etkinlikte kılını bile kipirdatmayanlarin işine gelecektir. Herkes hak ettiğini alsın. bir yerde polis 12-12 çalışıyorsa 8-5 çalışan adamla yada 12-24 veya 12-36 çalışanla aynı parayı alamaz. Almamalı...