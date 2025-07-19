-Tıbbi sekreter hakları nelerdir? -Yıllık izin, mazeret izni ve rapor alınması durumunda takdir yetkisi kimdedir?Kullandırılmaması bir durum söz konusu mudur? -İsteği dışında rotasyona tabi tutulması yasal mıdır? -Bir sorun olması durumunda muhattap kimdir? -Amirin veya kurumun sözleşme fesih yetkisi var mıdır? Sözleşme fesih nedenleri nelerdir? yeni başlayan bir arkadaşınız olarak bu konularda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

-Tıbbi sekreter hakları nelerdir? -Yıllık izin, mazeret izni ve rapor alınması durumunda takdir yetkisi kimdedir?Kullandırılmaması bir durum söz konusu mudur? -İsteği dışında rotasyona tabi tutulması yasal mıdır? -Bir sorun olması durumunda muhattap kimdir? -Amirin veya kurumun sözleşme fesih yetkisi var mıdır? Sözleşme fesih nedenleri nelerdir? yeni başlayan bir arkadaşınız olarak bu konularda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.