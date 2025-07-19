mazerete bağlı il dışı atama

Arkadaşlar merhaba, Ben polis memuruyum. Eşim öğretmen. İl dışı tayin döneminde eş durumu mazeretine bağlı olarak yanıma almak istiyorum bunun için başvuruda bulunduk. Dün MEBBİS üzerinden ön başvuru formunu doldurduk. Ancak formda bilgileri manuel olarak girdik, (örneğin benim görev yerim) gibi belgeleri yüklememizi istemedi. Bu süreç böyle mi ilerliyor? Aynı durumda olan veya başvurusunu tamamlayan arkadaşlar varsa, sizden belge yüklemeniz istendi mi? Bilgi verebilirseniz çok sevinirim.

Arkadaşlar merhaba, Ben polis memuruyum. Eşim öğretmen. İl dışı tayin döneminde eş durumu mazeretine bağlı olarak yanıma almak istiyorum bunun için başvuruda bulunduk. Dün MEBBİS üzerinden ön başvuru formunu doldurduk. Ancak formda bilgileri manuel olarak girdik, (örneğin benim görev yerim) gibi belgeleri yüklememizi istemedi. Bu süreç böyle mi ilerliyor? Aynı durumda olan veya başvurusunu tamamlayan arkadaşlar varsa, sizden belge yüklemeniz istendi mi? Bilgi verebilirseniz çok sevinirim.