Özel sektör ile memur maaş kıyası

an itibariyle şirketinde 2.yılına giren ikcı arkadaşımın maaşı 60bin tl olmuş iken benim memur maaşım 51bin küsür. mühendislik dallarında makas iyice açılıyor. bundan 3 sene önce benzer durumdaki arkadaşlardan daha fazla alıyorduk. bahsi geçen şirket dandik bir Türk şirketi. projr belli asgari ücreti memur maaşı yapmak. bir iki seneye başaracaklar gibi. bunlar memuru hamamböceği olarak ayak işlerini yaptıracak eleman olarak görüyorlar. memurlar aklını başına almalı. yalakalıgı, yamukluğu bırakmalı.

an itibariyle şirketinde 2.yılına giren ikcı arkadaşımın maaşı 60bin tl olmuş iken benim memur maaşım 51bin küsür. mühendislik dallarında makas iyice açılıyor. bundan 3 sene önce benzer durumdaki arkadaşlardan daha fazla alıyorduk. bahsi geçen şirket dandik bir Türk şirketi. projr belli asgari ücreti memur maaşı yapmak. bir iki seneye başaracaklar gibi. bunlar memuru hamamböceği olarak ayak işlerini yaptıracak eleman olarak görüyorlar. memurlar aklını başına almalı. yalakalıgı, yamukluğu bırakmalı.