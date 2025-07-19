Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han



Yasaklı
19 Temmuz 2025 10:12
Özel sektör ile memur maaş kıyası
an itibariyle şirketinde 2.yılına giren ikcı arkadaşımın maaşı 60bin tl olmuş iken benim memur maaşım 51bin küsür. mühendislik dallarında makas iyice açılıyor. bundan 3 sene önce benzer durumdaki arkadaşlardan daha fazla alıyorduk. bahsi geçen şirket dandik bir Türk şirketi. projr belli asgari ücreti memur maaşı yapmak. bir iki seneye başaracaklar gibi. bunlar memuru hamamböceği olarak ayak işlerini yaptıracak eleman olarak görüyorlar. memurlar aklını başına almalı. yalakalıgı, yamukluğu bırakmalı.

gusssen
Aday Memur
19 Temmuz 2025 10:35

KESİNLİKLE KATILIYORUM AMA ÖZEL SEKTÖRDEN ÇOK İŞÇİLERİN MAAŞI BANA DERT OLUP ZORUMA GİDEN . HELE Kİ ÇAPSIZ HATTA MADDE BAĞIMLISI VE SAYGISIZ ÜSTÜNE YATA YATA TORPİLLE İŞÇİ KADROSUNA GEÇENLER. ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE LAFIMIZ YOK. ÖZEL SEKTÖRDEKİ ADAMDA ÇALIŞIP EMEK VEREREREK ALIYOR ÜCRETİNİ DİLERİM Kİ HEP ARTSIN ONLARINDA. AMA MEMURU YOK EDEMEZSİNİZ MEMURU BU KADAR HİÇE SAYAMAZSINIZ. REZALET KEPAZE BİR DURUM


doganbey06
Memur
19 Temmuz 2025 11:10

ankara osbde 5 yıllık ik personeli maaşları 40'ı geçmiyor :) özel sektörün içinde olmadan hayallerde yaşamayın ortalama maaşlar memur maaşlarının çok altındadır.

2 yıllık ik elemanına 60 bin net maaş veren firma ortalaması özel sektörün %5'i bile etmez.

devletteki standartın özelde olduğunu düşünmeyin.

gerçi bu forumda ön muhasebe elemanının 70-80 bin maaş aldığını yazan da var :))))

piyasayı çok merak ediyorsanız ilanlara başvurun işe girmek için değil size teklif edilen maaşları görmek için.

devlette maaşlar düşük özelde daha düşük. (ortalamada)

boşuna mı her yıl milyonlarca kişi kpssye giriyor? çoğu giren kişi aktif özel sektör çalışanı.

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