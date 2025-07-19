Liyakatsız Müdürle Sorun Yaşıyorum

Arkadaşlar merhaba. Şef unvanı bana tebliğ edildi ama görevlendirme yapılmadı. Şube müdürüne bunu sorduğumda olumsuz cevap verdi ve çok saçmaladı. Bu müdür torpille gelen biri, müdür değilken de taşınır kontrol yetkilisiydi. Oysa bu yetki sadece yönetici sınıfında olanlara verilir. Kendisi yönetici değilken bile taşınır kontrol yetkisini almıştı ve şimdi vekaletten müdürlük yapıyor(Unvanı bilgisayar işletmeni) Velhasıl adamın torpili sağlam ve vasıfsız biri. Vasıfsız diyorum çünkü kendisi görevde yükselme sınavında barajı geçemedi, oysa ben o sınavda üçüncü oldum. Anlayacağınız mevzuatlardan bihaber liyakatsız biri şeflik görevini keyfine göre birine vermek, benim ise hakkımı yemek istemektedir.

Bir üst makama sözlü şikayette bulundum ama çok umudum yok ve beklemedeyim. Maalesef malum sendika üyesiyim ve ilk darbeyi de o sendikadan aldım. Ne tür bir yol izlememi tavsiye edersiniz?

Dipnot: Yalakalık yapmayı bilmiyorsanız güçlü diye bir sendikada kalmayın. Yalaka biriyle aranızda mesele oluşursa yalakanın arkasında oluyorlar bilginiz olsun.