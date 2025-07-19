Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


19 Temmuz 2025 11:26
ek ödeme icra kesıntısı

arkadaslar 15 temmuz itibari ile ek ödeme adı altında bir ödeme almaya basladık yatan hesapta maasla aynı kod ve 'ek ödeme ' adı altında yatıyor ancak tamamıni icraya kesip yolladılar mutemet ile konustum bu ek ödemeyi genel müdürlük yapıyor yazılı dilekçe ile başvur bir isteğin varsa dedi ve icra dairesi kuruma gönderdıği yazıya baktım maas gelırinin 1/4 ü diğer tüm alacaklarının tamamını yazıyor dedi bu yuzden kesılmıstir dedi.... polıslerin öğretmenlerın saglıkçılarında ek ödemesı oluyıor ama onlar ya tamamnı yada 3/4 ünü alıyormus... ben nasıl ve ne şekilde itiraz etmeyelim ???

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