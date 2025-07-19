KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


19 Temmuz 2025 12:40
Pomem Kazandim Fakat Bakayayim

Arkadaşlar merhaba POMEM kazandım fakat şu an 5-6 gündür bakaya durumundayım pomem için beni bir sonraki döneme mi atar yoksa bu döneme baslayabilir miyim

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