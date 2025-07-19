Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


19 Temmuz 2025 12:41
Egmye manevi tazminat davası açan var mı?

Arkadaşlar girmediğim gitmediğim bir askerlik sınavında torpil döndüğü için toplu soruşturmayla beni branşımdan atıp sürgün ettiler. Söylenecek çok şey varda gerek yok. Davayı kazandım branş tazminatlarım iade edildi. Fakat ben manevi tazminat davası açmak istiyorum. Daha önce bu durumu yaşayıp tazminat davası açan varsa özelden ulaşabilir misiniz? Bana bu iftiraya dahil eden kimse masrafları ona rücu edemez miyim?

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerPolis-Jandarma maaşları eşitlendi hayırlı olsun!Mazeret ataması 202512 ile 16 bin zam taslak aşaması Fazla Mesai Ücreti + Gece TazminatıYarı Zamanlı Çalışma 2025 banka promosyonuEski Emniyet Genel Müdürü Celal UzunkayaZam YOK Canımız Sağolsun.!

Sözlük

olay ufku 1 hiç ışık yok 1 din savunucularının insanları dinden soğutması 1 bi mola radyo yayını 2 kronik venöz yetmezlik 1 spotify 1 mutluluk veren kokular 3 Yapay yağmur 1 yks 2025 1 Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 2

Son Haberler

Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruzYurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildiEşine 'çok yiyorsun' demek boşanmada kusur sayıldıKredi Kartı ve İhtiyaç Kredisi Borçlarına 48 Ay Yapılandırma4 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı