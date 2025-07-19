Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


19 Temmuz 2025 13:01
ibb nakil dilekçesi 7 aydır bekliyorum

İbb'ye nakil için dilekçe verdim. Arkadaşlar 7 ay geçti hala ses seda yok. Arıyorum süreç devam ediyor diyorlar,komisyon toplanacak diyorlar. Sürecinizle ilgili Olumsuz bir durum yok diyorlar. Yapabileceğim bir şey var mı çok bunaldım beklemekten...

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