Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Temmuz 2025 13:08
Askerlik Hizmet Puanı nereye göre verilir?

Sayın hocalarım askerlik hizmet puanını saydırırken mebbis te bulunduğum ilçenin değil de, bulunduğum ilin hizmet puanı yansıtılmış. Mebbis'ten tekrardan ilçe olacak şekilde güncelleme yaptırmama rağmen eski puan kaldı. Konuyla bilgisi olanlar var mı acaba?


a1981
Müsteşar
19 Temmuz 2025 15:05

Sürekli yeni değişiklikler yapılıyor ancak hala durum aynı ise şunu paylaşmak isterim.

Askerlik yada memurluk hizmet puanı verilirken, görev yaptığınız yer hangi hizmet bölgesi ise, o bölgenin 1.sınıfı yani en düşük puanını veriyorlar.

Örneğin Diyarbakır merkezde memurluk yapmak 14 puan ise, Hakkari Çukurca ilçesi yine 14 puan.

Biraz tuhaf bir durum ancak böyle.

Şahsi görüşüm görev yaptığınız ilçedeki bir okulun puanı olsa daha adil olurdu..

Askerlik için benim puanım farklı olarak biraz daha yüksek hesaplanmış ve 6 yerine 9 puan vermişlerdi. Bu ise sanırım askerlik yaptığım zamanki puanlama nedeniyle olabilir.


sanatogretmeni
Memur
21 Temmuz 2025 10:31

Anladım hocam çok teşekkürler.

a1981, 2 gün önce

Sürekli yeni değişiklikler yapılıyor ancak hala durum aynı ise şunu paylaşmak isterim.

Askerlik yada memurluk hizmet puanı verilirken, görev yaptığınız yer hangi hizmet bölgesi ise, o bölgenin 1.sınıfı yani en düşük puanını veriyorlar.

Örneğin Diyarbakır merkezde memurluk yapmak 14 puan ise, Hakkari Çukurca ilçesi yine 14 puan.

Biraz tuhaf bir durum ancak böyle.

Şahsi görüşüm görev yaptığınız ilçedeki bir okulun puanı olsa daha adil olurdu..

Askerlik için benim puanım farklı olarak biraz daha yüksek hesaplanmış ve 6 yerine 9 puan vermişlerdi. Bu ise sanırım askerlik yaptığım zamanki puanlama nedeniyle olabilir.

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