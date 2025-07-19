Askerlik Hizmet Puanı nereye göre verilir?

Sürekli yeni değişiklikler yapılıyor ancak hala durum aynı ise şunu paylaşmak isterim.

Askerlik yada memurluk hizmet puanı verilirken, görev yaptığınız yer hangi hizmet bölgesi ise, o bölgenin 1.sınıfı yani en düşük puanını veriyorlar.

Örneğin Diyarbakır merkezde memurluk yapmak 14 puan ise, Hakkari Çukurca ilçesi yine 14 puan.

Biraz tuhaf bir durum ancak böyle.

Şahsi görüşüm görev yaptığınız ilçedeki bir okulun puanı olsa daha adil olurdu..

Askerlik için benim puanım farklı olarak biraz daha yüksek hesaplanmış ve 6 yerine 9 puan vermişlerdi. Bu ise sanırım askerlik yaptığım zamanki puanlama nedeniyle olabilir.