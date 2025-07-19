Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Temmuz 2025 13:08
Askerlik Hizmet Puanı

Sayın hocalarım askerlik hizmet puanını saydırırken mebbis te bulunduğum ilçenin değil de, bulunduğum ilin hizmet puanı yansıtılmış. Mebbis'ten tekrardan ilçe olacak şekilde güncelleme yaptırmama rağmen eski puan kaldı. Konuyla bilgisi olanlar var mı acaba?

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