Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


19 Temmuz 2025 13:39
Pöh Arkadaşlar neden böyle saygısız ?

Pöhçüler neden saygısız ? Dertleri nedir abi havalı havalı büyük küçük bilmeden saygısız uslupsuz konuşmalar neden ? Kendisinden 20 yıl büyük meslek büyüğüne reis,gardaş demek nedir ? Bu kadar mı zor senden büyüğüne abi diye hitap etmek? Sende polissin kardeşim diğer kadroda çalışan kimseden bir farkınız yok bunu anlayın artık.


babanicolas
Memur
19 Temmuz 2025 13:43
örgütte bitti aslında lav edilme zamanları gelmiş . kadroya gelince de abi abi diye arkamızdan koşuyorlar

avci3416
Aday Memur
19 Temmuz 2025 13:45

Zaten branştan çıkarinlarla doldu taştı her yer

babanicolas, 2 dk. önce
örgütte bitti aslında lav edilme zamanları gelmiş . kadroya gelince de abi abi diye arkamızdan koşuyorlar
Toplam 2 mesaj

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