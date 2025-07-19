arkadaşlar 4-5 banka borçlandım şuan ücretsiz izindeyim icraya düşmek için süreç nasıl işliyor sadece maaşımın 4/1 mini keserler evden her hangi bir şey alabilirler mi

arkadaşlar 4-5 banka borçlandım şuan ücretsiz izindeyim icraya düşmek için süreç nasıl işliyor sadece maaşımın 4/1 mini keserler evden her hangi bir şey alabilirler mi