KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


19 Temmuz 2025 15:46
Aöf Tek Ders Sınavının Geri Gelmesi

Birçok kişi tek ders ve 3 ders sınavı anadolu aöfte olmadığı için çok mağduriyet yaşıyor. Bir ders yüzünden 1 yıl uzuyor veya kpss puanını yanıyor. Dönem başlamadan twitter üzerinden bir etkinlik yapamazmıyız. Sistemden yazınca otomatik cvp geliyor sadece.

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